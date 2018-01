'Gaan we nou weer een heksenjacht op studentenverenigingen beginnen?'

Geweld bij het Amsterdams Studenten Corps, hersenletsel na een ontgroening bij het Delftse Virgiel, racistische uitlatingen bij verenigingen in Leiden en vernielingen door het Groningse Vindicat. De laatste tijd komen verenigingen voor studenten keer op keer negatief in het nieuws. Vandaag is het ook weer zover: er is kritiek op de liederenbundel van de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging (UAV).

In de bundel staan teksten als "Ik ben zo wa-wa-wa-waanzinnig geneukt / jij hebt je hamer in mijn grotje gebeukt" en woorden als 'veldwerksletten' en 'kuthoeren'.

"Gaan we hier nou ook al een heksenjacht op beginnen?", vraagt hoogleraar Frits van Oostrom zich af. Van Oostrom liet zich de afgelopen maanden negatief uit over ontgroeningen bij studentenverenigingen. "Vernederingen bij ontgroeningen moeten met wortel en tak worden uitgeroeid. Daar is een beweginkje van in gang gezet. Maar deze liederen lijken me niet echt een groot structureel probleem."