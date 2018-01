Leger Myanmar erkent betrokkenheid bij dood van tien Rohingya

Het Myanmarese leger erkent dat militairen betrokken zijn geweest bij de moord op tien Rohingya in september. De tien mensen waren gevangengenomen door het leger, dat hen aanmerkte als terroristen. Het is voor het eerst dat het leger publiekelijk erkent betrokken te zijn bij moorden op leden van de moslimminderheid.

De lichamen werden ontdekt in een massagraf in de deelstaat Rakhine, waar het leger vanaf eind augustus hard optrad tegen de stateloze Rohingya. Volgens het leger hadden lokale boeddhisten een graf gegraven. Nadat de tien Rohingya gedwongen waren erin te stappen, werden ze door militairen gedood. Er zijn maatregelen aangekondigd tegen de betrokkenen.

Volgens het leger was het de bedoeling de gevangenen aan de politie over te dragen, maar bleek dat onmogelijk. "Omdat er geen omstandigheden waren om de 'Bengali-terroristen' over te dragen, is besloten ze te vermoorden", schrijft het leger. Door te spreken over 'Bengali-terroristen' wil het leger onderstrepen dat de Rohingya worden gezien als illegale immigranten uit Bangladesh.

650.000 vluchtelingen

Vanaf 25 augustus werd de moslimminderheid getroffen door een golf van geweld in reactie op aanvallen op politieposten door militante Rohingya. Daarbij werden dorpen platgebrand en sloegen meer dan 650.000 Rohingya op de vlucht. Het merendeel zit nu in vluchtelingenkampen in Bangladesh.

Volgens de cijfers van de Myanmarese overheid vielen er tussen eind augustus en eind september 400 doden, maar hulporganisaties zeggen dat dat aantal veel hoger ligt. Artsen Zonder Grenzen meldde onlangs op basis van eigen berekeningen 6700 moorden op de Rohingya.

De Verenigde Naties hebben het leger beschuldigd van etnische zuiveringen, maar de Myanmarese regering ontkent dat de legeracties in Rakhine met die reden zijn uitgevoerd. Rohingyavrouwen in vluchtelingenkampen in Bangladesh zeggen ook dat het Myanmarese leger stelselmatig vrouwen verkracht.