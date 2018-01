Bijna duizend schademeldingen na aardbeving Groningen

Na de aardbeving van gisteren in Groningen zijn aan het eind van de middag 939 schademeldingen binnengekomen bij het Centrum Veilig Wonen. In 143 gevallen gaat het om woningen binnen een straal van 10 kilometer van het epicentrum bij Zeerijp.

26 Groningers hebben aangegeven dat ze zulke ernstige schade hebben, dat ze zich onveilig voelen. Zestien adressen zijn inmiddels bezocht, twee landbouwschuren bleken dusdanig beschadigd dat ze voorlopig niet gebruikt mogen worden. De overige adressen worden het komende etmaal geïnspecteerd.

De aardbeving had een kracht van 3,4. Het was daarmee een van de zwaarste bevingen tot nu toe in Noord-Nederland als gevolg van gaswinning.