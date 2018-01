Wiebes na beving: plannen klaar hebben om gaskraan dicht te draaien

Minister Wiebes van Economische Zaken gaat zijn best doen om de gaswinning in Noordoost-Groningen zo snel mogelijk terug te brengen. "Wat we in elk geval moeten doen is de plannen klaar hebben om de gaswinning naar beneden te krijgen", zei hij in reactie op de aardbeving bij Zeerijp van vanmiddag. Wiebes onderzoekt momenteel op welke manieren de rem op de gaswinning kan en hoopt daar de komende maanden duidelijkheid over te geven.

Verder zegt de minister het te betreuren dat de schade-afhandeling momenteel stilligt. "Mensen die schade hebben, hebben er recht op dat die zo snel mogelijk wordt verholpen."

Die aardbeving is de vijftiende in Noord-Nederland met een kracht van 3 of meer. Inmiddels zijn er volgens het KNMI meer dan duizend aardbevingen geweest, als gevolg van aardgaswinning.

De eerste beving die werd toegeschreven aan de gaswinning was in 1986. Van de vijftien zwaardere bevingen waren er enkele in Drenthe, rond het jaar 2000. De bevingen van 3 of meer in de provincie Groningen, hebben allemaal plaatsgevonden tussen het jaar 2003 en nu.