Noorderslag: debat over seksisme rond optreden rapper Boef

Een boycot van rapper Boef is niet het juiste antwoord op zijn seksistische uitspraken. Dat zegt de organisatie van het festival Eurosonic Noorderslag, dat van 17 tot en met 20 januari plaatsvindt, vandaag in een verklaring. Het optreden van de omstreden artiest gaat door, mét een extra debat.

Eurosonic Noorderslag keurt de vrouwonvriendelijke uitspraken van Boef - hij noemde drie vrouwen die hem een lift gaven kechs (hoeren) - ten zeerste af. "Die zijn kwetsend en verwerpelijk." Het festival vindt het belangrijk dat de rapper zich voor deze uitspraak zegt te schamen en in diverse media zijn excuses heeft aangeboden, schrijft RTV Noord.

Vrijheid van meningsuiting

Maar "dit is niet het eerste en zal zeker niet het laatste geval zijn waarbij je vraagtekens kan zetten bij het gedrag, de songteksten of andere uitingen van artiesten. Het is altijd goed om daar een gesprek over aan te gaan, maar dan wel vanuit de belangrijkste voorwaarde voor een democratische samenleving en dat is het recht op vrijheid van meningsuiting."

Dus heeft de organisatie besloten een extra debat te houden tijdens de conferentie die in de marge van het festival plaatsvindt. Dat heeft 'kech-gate' als aanleiding en gaat over "gedragingen in de muzieksector en de impact van sociale media."

Er staat een petitie online waarin gevraagd wordt Rapper Boef te weren van dit festival en daarmee "een signaal af te geven aan mensen die vinden dat uitgaan, en dus ook het bezoeken van een popfestival, geen juiste bezigheid is voor vrouwen en meisjes." Die is inmiddels bijna 5000 keer ondertekend.

Korte rokjes

De discussie ontstond doordat Boef drie jonge vrouwen die hem op nieuwjaarsdag een lift hadden gegeven, kechs noemde. Dat is straattaal voor hoeren. Later deed de rapper er nog een schepje bovenop door "vrouwen die nog zo laat op pad zijn en 's nachts in korte rokjes naar clubs gaan en alcohol drinken" ook kechs te noemen.

Voor beide uitspraken heeft hij zijn excuses aangeboden. Vanwege de commotie draaien enkele deejays zijn muziek niet meer. De festivals Paaspop en Muze Misse schrapten zijn optreden. Ook blies GOfun Partyvakanties alle buitenlandse optredens van de rapper af.