Is Nouri over zijn hartafwijking geïnformeerd en hoe?

Wist Ajacied Abdelhak Nouri van de hartafwijking die in april 2014 bij hem werd geconstateerd?

Ja, zegt voetbalbond KNVB. Ze stellen dat ze de voetballer mondeling en schriftelijk hebben geïnformeerd over de keuringen en de daarin aangetroffen hartafwijking, al geven ze toe dat daarvoor geen schriftelijk bewijs is. Volgens NRC oordeelde de voetbalbond vervolgens dat die afwijking ongevaarlijk was en deelde de informatie met Ajax, de club waar Nouri speelde.

Nee, zegt de familie van Nouri. Ze zijn ervan overtuigd dat de voetballer zelf geen weet had van een hartafwijking, staat in een persverklaring. Zij vinden dat de KNVB en Ajax hen uitdrukkelijk hadden moeten informeren, om hierna een vervolgtraject met diepgravend onderzoek te kunnen afspreken.

Of er een direct verband is tussen de hartafwijking bij de voetballer en de hartstilstand die Nouri afgelopen zomer trof, is niet duidelijk. Nouri verkeert nu nog steeds in een zeer lage staat van bewustzijn.

Maar als Nouri al op de hoogte was van de afwijking, was het informeren van zijn ouders geen automatisme. Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) moet een 16-jarige nadrukkelijk toestemming geven voordat een arts de ouders inlicht over een medisch probleem. Nouri was in april 2014, op het moment dat de afwijking werd geconstateerd, 17 jaar.