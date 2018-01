'Familie Nouri is geschokt en heeft veel vragen'

De familie van de door een hartstilstand getroffen Ajacied Abdelhak Nouri is geschokt en heeft veel vragen. Dat zei hun letselschadeadvocaat John Beer in het NOS Radio 1 Journaal, naar aanleiding van berichtgeving van NRC Handelsblad. De krant meldt dat de KNVB en Ajax wisten van een hartafwijking bij de voetballer. Nouri kreeg op 8 juli tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk een hartstilstand en liep daardoor zware hersenschade op.

De familie van Nouri heeft Beer in de arm genomen, om volledige duidelijkheid te krijgen over die hartstilstand en de medische begeleiding van de voetballer. Hij heeft onderzoek gedaan en presenteert binnenkort de conclusies, die hij "opvallend" noemt. "Het is onduidelijk wat er nu precies gebeurd is, en men wil die duidelijkheid heel graag", zegt Beer. "De familie wil feitelijk weten hoe de medische begeleiding is geweest die Nouri bij Ajax heeft gehad en wat er nou precies op dat veld is gebeurd."

Volgens Beer is de familie "geschokt" door naar wat er naar boven is gekomen. "En heeft daar veel vragen over. Die vragen zullen, in overleg met Ajax, ook beantwoord moeten worden." Of er een direct verband is tussen de hartafwijking bij de voetballer en de hartstilstand die Nouri in Oostenrijk trof, is niet duidelijk. Nouri verkeert nu nog steeds in een zeer lage staat van bewustzijn.