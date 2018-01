Wekdienst 6/1: ice carven in Scheveningen en soorten tellen in de duinen

Ga je vandaag op pad? Dit is het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

• In Nieuwsuur vanavond het eerste deel van een serie van correspondent Marc Bessems over wat er nog over is aan communistische invloeden in Zuid-Amerika. In deel 1 aandacht voor Bolivia.

• Natuurliefhebbers maken steeds vaker gebruik van speciale apps om te ontdekken wat er in de natuur te vinden is. Ook vandaag, tijdens de start van de 5000-soortenjaar-telling in Nationaal park Hollandse Duinen.

• En in Scheveningen is vandaag het NK ice carving. Vanaf 09.00 uur vertonen 40 professionele icecarvers live hun kunsten op het tijdelijke ijstoneel van Scheveningen.