KLM en cabinepersoneel sluiten principeakkoord over cao

Luchtvaartmaatschappij KLM is met de grootste vakbond van het cabinepersoneel, VNC, een principeakkoord overeengekomen over een nieuwe cao. In de conceptplannen is afgesproken dat het personeel tot juni 2019 structureel 3,5 procent meer loon krijgt en dat de werkdruk wordt verminderd.

Er is tot in de nacht vergaderd om eruit te komen. Aanstaande maandag stond namelijk een staking van een deel van het cabinepersoneel van KLM gepland door vakbond FNV Luchtvaart.

In het akkoord is onder meer afgesproken om bij vluchten binnen Europa standaard met vier cabineleden te vliegen, een purser en drie stewards of stewardessen. Personeel dat nog tien jaar van zijn pensioen afzit, krijgt de mogelijkheid om met behoud van pensioenopbouw minder te gaan werken.

Stakingen

Vakbond VNC vertegenwoordigt ongeveer 70 procent van het cabinepersoneel van KLM. De bond noemt het akkoord een duidelijke verbetering ten opzichte van het laatste bod van de luchtvaartmaatschappij van afgelopen zomer. Uit onvrede over dat bod werd er In september gestaakt en raakten vluchten vertraagd. VNC gaat de principeafspraken met een positief advies voorleggen aan de ledenraad.

FNV Luchtvaart gaat het akkoord eerst bestuderen en komt morgenochtend met een reactie. Dan wordt ook duidelijk of de staking van aanstaande maandag wordt afgeblazen.