VS en Rusland botsen bij spoedzitting over Iran

De VS en Rusland zijn bij de spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad over de gewelddadige demonstraties in Iran lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. De Verenigde Staten spraken opnieuw hun steun uit voor demonstranten die tegen het regime in Iran protesteren. "De wereld moet hun moedige daden verwelkomen", zei VN-ambassadeur Nikki Haley tijdens de vergadering in New York.

De Veiligheidsraad was bijeengeroepen door de VS. Rusland en Iran klaagden dat de VS het meest krachtige instituut van de Verenigde Naties inzet voor wat zij een binnenlandse aangelegenheid noemen. "De VS misbruikt het podium van de Veiligheidsraad. Laat Iran zijn eigen problemen oplossen", zei de Russische ambassadeur Vassily Nebenzia.

Bij de protesten in Iran zijn de afgelopen tijd zeker 21 mensen omgekomen en honderden betogers zijn opgepakt. De Amerikaanse ambassadeur Haley zei dat er in het land mensenrechten worden geschonden. Ze denkt dat de situatie kan uitgroeien tot een internationaal probleem. "Het Iraanse regime weet het nu: de wereld kijkt naar wat jullie doen."

Zijlstra

Ook Nederland zit sinds deze week voor een jaar in de Veiligheidsraad. De Nederlandse ambassadeur Karel van Oosterom zei te hopen dat de vergadering verdere escalatie van het geweld tegengaat.

Vooraf zei minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken dat Iran geen geweld moet gebruiken tegen vreedzame betogers. "Nederland zal opnieuw benadrukken dat Iran fundamentele vrijheden moet waarborgen en ruimte moet bieden aan vreedzame demonstraties, zonder geweld. Ik verwacht dat Iran zijn woord daarover nakomt. De situatie heeft onze aandacht", aldus Zijlstra.

De Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittanniƫ zijn permanente leden met vetorecht, de overige tien leden rouleren. In maart is Nederland een maand voorzitter van de Veiligheidsraad.