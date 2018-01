Gestolen wodkafles van een miljoen teruggevonden op bouwplaats

Drie kilo goud, drie kilo zilver en ingelegd met diamanten. Dat maakt een fles Russo-Baltique wodka tot de duurste fles wodka ter wereld. Kroegbaas Brian Ingberg moest vrezen voor een strop van een miljoen euro toen de fles gestolen werd uit zijn café in Kopenhagen. Maar de fles is teruggevonden. Leeg, dat wel.

Woensdag verspreidde Ingberg beelden van de diefstal via internet. Te zien is hoe een dief met een zaklamp de volgens de eigenaar ruim 1200 flessen tellende collectie afspeurt en de overdadig versierde fles meeneemt.

Twee dagen later kreeg Ingberg een telefoontje van iemand die de fles had teruggevonden. Hij lag op een bouwterrein en was ingeleverd bij de politie. Zonder wodka, maar dat maakt volgens de café-eigenaar voor de prijs niet uit.

Luxe-firma

Russo-Baltique wodka wordt gemaakt door het Letse bedrijf Dartz, dat peperdure gepantserde auto's bouwt. Het merk is gespecialiseerd in luxe voor de ultrarijken en heeft naar eigen zeggen zelfs een Hoofd Overvloed in dienst dat de meest exorbitante verzoeken van kopers moet zien in te willigen.

Dartz vestigde eerder de aandacht op zich met een auto die de duurste SUV ter wereld zou zijn. De ramen waren niet alleen kogelwerend maar ook verguld, het instrumentarium was ingelegd met diamanten en het interieur zou bekleed worden met walvisvoorhuidleer. Van dat laatste zag het bedrijf uiteindelijk af na kritiek van dierenrechtenactivisten. De auto zou een miljoen euro moeten kosten, maar of dat bedrag ooit is betaald, is onduidelijk.

Ook deed het bedrijf een poging om het duurste autostuur ter wereld te maken, van krokodillenleer: