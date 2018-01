Eurlings: dit is waarom ik ben vertrokken

"Ik kan best een stootje hebben, maar deze discussie is helemaal dominant geworden", aldus Eurlings. "En het domineert daarmee waar het voor ons allemaal om zou moeten gaan. Het gaat om de sport en de olympische sporters. Ik heb zelf besloten dat ik het niet meer kan accepteren dat de discussie rond mijn aanblijven hun moment zo domineert."

De voormalige CDA-politicus kwam in opspraak vanwege een mishandeling, in 2015, van zijn toenmalige vriendin. De afgelopen weken laaide een discussie op over de vraag of Eurlings wel kon aanblijven als boegbeeld van de Nederlandse sport.

Eurlings bevestigde tegen RTL de uitspraak van zijn woordvoerder van vanmiddag, dat hij al eerder zijn functie had willen neerleggen, namelijk op 23 december. "Het persbericht lag klaar en een cameraploeg stond on hold. Maar het IOC liet weten dat er geen formeel beletsel was en dat zij mijn functioneren waardeerden. Ze zeiden: ga zo door."