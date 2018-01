Eurlings weg als IOC-lid, Comité 'betreurt besluit'

Camiel Eurlings treedt terug als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Dit doet hij "in het belang van de sport en de sporters", staat in een verklaring.

"Ik betreur de hele gang van zaken zeer. De discussie over mijn al dan niet aanblijven leidt af van waar het, juist nu, om moet gaan: de sport en de sporters. Vandaar dat ik met pijn in het hart aftreed als IOC-lid, de mooiste vrijwilligersbaan van de wereld."

Eurlings kwam in opspraak toen bleek dat hij in 2015 zijn toenmalige vriendin had mishandeld. Zaterdag maakte de oud-minister van Verkeer en Waterstaat in een gesprek met NRC Handelsblad zijn excuses, maar volgens critici waren die halfslachtig en kwamen ze te laat.

Met zijn aftreden als IOC-lid stopt Eurlings ook als bestuurslid van de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF.