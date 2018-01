'Eurlings wilde al eerder weg, maar IOC hield dat tegen'

Camiel Eurlings wilde al twee weken geleden opstappen uit het IOC, om de sport niet in de weg te zitten. Maar de top van het IOC vroeg hem toen om aan te blijven. Jan Driessen, de communicatie-adviseur van Eurlings, zegt dat tegen de NOS op de dag dat Eurlings alsnog is opgestapt.

Eurlings wilde de eer volgens Driessen aan zichzelf houden, twee dagen nadat zijn advocaat Knoops was gekomen met een openlijke verklaring, waarin Eurlings zei dat het beeld in de media over de mishandeling van zijn toenmalige vriendin niet klopte. In die verklaring trok hij niet het boetekleed aan, maar verdedigde hij zichzelf. Dat kwam hem op nog meer kritiek te staan.

Strookt niet met interview

Op 23 december had hij willen opstappen, maar het IOC wilde daar volgens Driessen niets van weten. "Zij vonden en vinden dat het een privékwestie betreft en zien in Camiel een zeer goed functionerend lid, een 'topper' die op veel gelegenheden optrad als vervanger van IOC-voorzitter Thomas Bach. Het IOC trok dus heel hard aan de rem. Daarmee zat Camiel in een spagaat", zegt Driessen tegen Quote.

De uitlatingen van Driessen stroken overigens niet met wat Eurlings zaterdag zei in een interview met NRC Handelsblad. Daarin zegt hij op de vraag of hij ooit heeft overwogen zelf op te stappen: " Nee. Alleen op aandringen van het IOC had ik dat gedaan. Ik had vertrouwen in een goede afloop. Wat niet wegneemt dat ik me schaam voor wat er in mijn privéleven is gebeurd."