Stormschade 10 miljoen euro, stormvloedkeringen 'werkten zoals gehoopt'

Ter vergelijking: bij elke storm in 2017 bleef het schadebedrag lager. Gemiddeld is de jaarlijkse stormschade zo'n 50 miljoen euro.

Bomen ontwortelden sneller door rukwinden, doordat de bodem zeer nat is. De brandweer is gisteren honderden keren gebeld voor omgevallen bomen of schade aan gevels of daken. Op een aantal plekken raakten mensen gewond. Zo reed in Baarlo (Limburg) een automobilist tegen een omgevallen boom en een wandelaar in Heesch (Noord-Brabant) werd geraakt door een afgebroken tak.

Alleen op Vlieland was er sprake van een zware storm. Daar werd een uur lang windkracht 10 gemeten. Landinwaarts was dat windkracht 6 of 7. "Iets wat we bij veel herfst- of winterstormen zien", zegt Wilfred Janssen van Weerplaza.

Wel uitzonderlijk waren de felle rukwinden in de nacht van dinsdag op woensdag. In Vlissingen werd een windstoot van 141 kilometer per uur gemeten en in Utrecht een van 122 km/u. Janssen: "Die zien we in Nederland niet vaak." Dat verklaart mede waarom de stormschade hoger is dan gemiddeld.