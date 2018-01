Meer vuurwerkklachten dan vorig jaar, ondanks daling schade

Bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast zijn deze jaarwisseling meer klachten binnengekomen dan vorig jaar. Vanaf Eerste Kerstdag kwamen tot de sluiting van het meldpunt vandaag iets meer dan 53.000 meldingen binnen. Vorig jaar waren dat er 48.000.

Volgens raadslid Arno Bonte van GroenLinks in Rotterdam, een van de initiatiefnemers, komt de stijging vooral doordat de vuurwerkverkoop een dag eerder is gestart. "Vanaf het moment dat de verkoop begon, nam het aantal vuurwerkklachten explosief toe. Dat is een trend die we elk jaar zien." De verkoop begon deze jaarwisseling een dag eerder, omdat Oudjaarsdag op een zondag viel.

Het meldpunt is een initiatief van dertig lokale GroenLinks-fracties, waaronder die in Rotterdam, Den Haag en Groningen. Het grootste deel van klachten ging over geluidsoverlast. Een klein deel van de meldingen had te maken met door vuurwerk veroorzaakte schade.

Minder schade en geweld

Hoewel er meer is geklaagd over overlast, werd deze jaarwisseling minder schade aangericht dan vorig jaar. Volgens verzekeraars is er voor 10 tot 12 miljoen euro aan schade veroorzaakt aan woningen en auto's. Een jaar eerder was dat 15 miljoen.

Ook was er veel minder geweld tegen hulpverleners. De politie meldde eerder deze week 9 gevallen van geweld tegen agenten, tegen 50 gevallen het jaar ervoor. Het aantal gevallen van geweld tegen andere hulpverleners, zoals ambulancepersoneel en de brandweer, daalde van 69 naar 18.