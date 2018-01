Politie: weer geweld tegen agenten en hulpverleners, maar fors minder

Bij andere hulpverleners, zoals ambulancepersoneel, de brandweer en bewakers daalde het aantal van 69 naar 18.

De korpsleiding is erg blij met die ontwikkeling. Vorig jaar was er nog een stijging van het aantal incidenten, vooral van verbaal geweld tegen hulpverleners.

Brandjes en vuurwerk

In zijn algemeenheid waren er volgens de politie dit jaar 5930 incidenten (vorig jaar 7126) en die waren gemiddeld ook minder ernstig van aard, zoals kleine brandjes. Het aantal incidenten met vuurwerk daalde volgens de politie het sterkst.

Liesbeth Huyzer, lid van de korpsleiding, zegt dat dit onder meer te danken is aan het optreden tegen de handel in illegaal vuurwerk in de aanloop naar Oud en Nieuw. "Ook heeft ongetwijfeld een rol gespeeld dat er tijdens de jaarwisseling veel politie is ingezet. Een eerste analyse van de cijfers laat zien dat de jaarwisseling beheersbaar is verlopen."

Overlast jeugd

Ook werden tijdens Oud en Nieuw minder mensen opgepakt. Het waren er 382, tegenover 488 vorig jaar. Het aantal vernielingen daalde met 28 procent, zegt de politie op basis van de voorlopige cijfers.

In één categorie groeide het aantal meldingen. Onder het kopje 'overlast jeugd' werden 414 incidenten gemeld. Vorig jaar waren dat er 374.

Het Openbaar Ministerie bevestigt de dalende trend. Van de gearresteerden zijn 254 mensen bij het OM "aangeleverd op verdenking van een misdrijf". De mensen die worden verdacht van geweld tegen politie en hulpverleners moeten in beginsel allemaal voor de rechter komen. De parketten beslissen zelf of zij over Oud-en-Nieuw-incidenten snelrechtzittingen houden.