Meteen honderden klachten bij opening Meldpunt Vuurwerkoverlast

Het Meldpunt Vuurwerkoverlast is weer geopend. En al meteen zijn er honderden klachten. Bij het digitale loket kunnen geluidsoverlast en vuurwerkschade worden gemeld.

Het meldpunt is een initiatief van dertig lokale GroenLinks-fracties, waaronder die in Rotterdam, Den Haag en Groningen. GroenLinks pleit al jaren voor een vuurwerkverbod en daarom werd zes jaar geleden het meldpunt in het leven geroepen.

"We gebruiken het meldpunt om lokaal te pleiten voor het instellen van vuurwerkvrije zones op plekken met veel overlast", zegt het Rotterdamse GroenLinks-raadslid Arno Bonte. "En we gebruiken het als ondersteuning voor het pleidooi voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Daarvoor in de plaats zien we het liefst in elke gemeente een professionele vuurwerkshow."

Vorig jaar kwamen bij het meldpunt 48.000 klachten binnen.