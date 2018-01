Zuid-Korea wil praten met Noord-Korea over Olympische Spelen

Zuid-Korea wil volgende week in gesprek met Noord-Korea over deelname van dat land aan de Olympische Spelen van volgende maand. De Zuid-Koreaanse minister van Eenwording stelde voor dat delegaties van de landen op 9 januari om de tafel gaan. De Spelen zijn volgende maand in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei in zijn nieuwjaarstoespraak, waarin hij de Verenigde Staten wederom met kernraketten bedreigde, dat hij overweegt sporters naar de Spelen te sturen. Hij noemde deelname van Noord-Korea "een mooie mogelijkheid" om de eenheid van het Koreaanse volk te tonen.

Als het aan Zuid-Korea ligt, wordt volgende week dinsdag over de kwestie gesproken in het grensdorp Panmunjom. In de gedemilitariseerde zone schoot Noord-Korea in november nog een naar Zuid-Korea overlopende militair neer.

Er zal niet alleen over de Winterspelen worden gesproken; ook de toekomstige relatie tussen de landen staat op de agenda. De Zuid-Koreaanse president Moon gaf al vaker aan dat de Olympische Spelen in zijn land een goede aanleiding kunnen zijn om te praten.