Noord-Korea dreigt VS weer met kernraketten

Noord-Korea kan het gehele vasteland van de VS bereiken met zijn nucleaire wapens. Dat heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak.

Op de Noord-Koreaanse televisie zei Kim: "Amerika ligt binnen bereik van onze nucleaire wapens en de knop staat klaar op mijn bureau. Dat is geen dreiging, maar een feit. We zullen de wapens alleen inzetten als onze veiligheid in het geding is."

Kim benadrukte wel dat het belangrijk is om de spanningen in de regio terug te dringen. Toch kondigde hij aan dat Noord-Korea zich dit jaar verder zal richten op de productie van kernkoppen en ballistische raketten.

Correspondent Marieke de Vries zei in het NOS Radio 1 Journaal dat de woorden van Kim serieus moeten worden genomen. "In zijn nieuwjaarstoespraken van de afgelopen jaren kondigde hij ook zaken aan die in het jaar erop uitkwamen. Vorig jaar zei hij bijvoorbeeld dat hij een intercontinentale raket zou ontwikkelen die de Verenigde Staten kon bereiken. Dat is hem gelukt."