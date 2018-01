Sergeant in Venezuela opgepakt voor doodschieten zwangere vrouw

In Venezuela is een sergeant van de Nationale Garde gearresteerd die een zwangere vrouw zou hebben doodgeschoten. De vrouw van 18 stond in een lange rij voor een supermarkt in een arm deel van de hoofdstad Caracas om varkensvlees te kopen.

Vlees is net als veel andere producten schaars in Venezuela, dat al jaren gebukt gaat onder een recessie. Volgens lokale media weigerde de groep wachtenden weg te gaan toen een groep militairen dat beval omdat het vlees uitverkocht zou zijn.

Vijf maanden zwanger

Daarop openden de militairen, die volgens getuigen dronken waren, het vuur op de rij wachtenden. Daarbij kwam de vijf maanden zwangere Alexandra Colopoy om het leven. Haar broer raakte zwaargewond.

Het incident leidde tot veel ophef in Venezuela, dat al jaren in een economische recessie zit en in rap tempo verarmt. Volgens de oppositie laat het incident zien hoe "het moorddadige regime het volk behandelt".

Financiƫle afgrond

De situatie in Venezuela is voor grote bevolkingsgroepen dramatisch. Door de lage olieprijzen en slecht bestuur is het land aan de rand van de financiƫle afgrond beland. Miljoenen inwoners hebben door de torenhoge inflatie hun salaris zien verwateren tot omgerekend enkele euro's per maand.

Voedselrellen komen steeds vaker voor in Venezuela en er is sprake van een levendige zwarthandel. President Maduro geeft de schuld aan het buitenland.