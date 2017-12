Onderzoeker tribunaal: zelfmoord Praljak was nauwelijks te voorkomen

De openbare zelfmoord van de Bosnisch-Kroatische oorlogsmisdadiger Slobodan Praljak bij het Joegoslaviƫtribunaal was niet of nauwelijks te voorkomen. Dat concludeert de Gambiaanse opperrechter Hassan Jallow, die de zaak op verzoek van het tribunaal onderzocht.

Praljak dronk eind november voor het oog van de wereld in een live uitzending een flesje gif leeg, kort nadat hij in hoger beroep opnieuw was veroordeeld tot levenslang voor misdaden tijdens de oorlog van de jaren negentig op de Balkan. Hij stierf dezelfde dag nog in een ziekenhuis in Den Haag.

Rechter Jallow benadrukt dat er geen inlichtingen waren binnengekomen die erop wezen dat de oud-militair cyaankali in bezit had. Bovendien was de 200 tot 300 milligram gif in poedervorm "zelfs bij de meest intensieve doorzoekingen van personen of cellen" niet aan het licht gekomen, zegt hij.