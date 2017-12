De laatste wekdienst van 2017: oliebollen eten en vuurwerk afsteken

Ander nieuws uit de nacht:

• Het was voor vliegtuigpassagiers een heel veilig jaar. Het is 398 dagen sinds het laatste dodelijke ongeluk met een groot toestel van een commerciële luchtvaartmaatschappij.

• In het Brabantse Veen is weer een auto in vlammen opgegaan. Het was de vierde nacht op rij. Veen is berucht om een traditie rond Oudjaar waarbij autowrakken in brand worden gestoken.

• Ook in Gouda was brand de afgelopen nacht. De brand woedde bij een atletiekvereniging en is aangestoken, denkt de politie.

• Een piloot ontdekte ineens een vogel in zijn cockpit. Het toestel van de Amerikaanse maatschappij Delta was onderweg van Detroit naar Atlanta. Bij terugkomst op de luchthaven is de vogel vrijgelaten.

En dan nog dit:

We keken met Spoorloos-journalist Derk Bolt terug op zijn ontvoering in Colombia eerder dit jaar. "Qua syndroom ben ik nu vanuit Stockholm al wel terug in Kopenhagen, of zelfs Hamburg", vertelt hij.

