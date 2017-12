Weer auto in lichterlaaie in Veen

In het Brabantse Veen is opnieuw een auto in vlammen opgegaan. Het is de vierde nacht op rij dat er brand is in het dorp.

De brandweer is onder politiebeveiliging uitgerukt. Tientallen jongeren keken toe hoe de brand werd geblust. Volgens het Brabants Dagblad is één man aangehouden.

Veen is berucht om een traditie rond Oudjaar waarbij autowrakken in brand worden gestoken. Of het dit keer ook om een wrak ging, is niet bekend.

Eerder deze week bekogelden relschoppers de politie en brandweer met stenen. Twee mensen zijn toen aangehouden.