Het was voor vliegtuigpassagiers een zeer veilig jaar

2017 was het veiligste jaar in de recente geschiedenis van de burgerluchtvaart. Het in Nederland gevestigde Aviation Safety Network, dat vliegtuigcrashes registreert, heeft dat berekend.

Wereldwijd zijn dit jaar geen mensen omgekomen bij ongelukken met grote commerciële passagiersvliegtuigen. 398 dagen geleden gebeurde dat voor het laatst.

Dat is vooral bijzonder omdat er enorm veel wordt gevlogen. Wereldwijd stapten dit jaar naar schatting meer dan 3,7 miljard passagiers in een vliegtuig.

Wel ongelukken

Bij verschillende ongevallen met sportvliegtuigjes, vrachttoestellen en militaire vliegtuigen vielen wel veel slachtoffers. In Myanmar bijvoorbeeld kwamen in juni 122 mensen om bij een crash van een militair transporttoestel. Omdat het Aviation Safety Network alleen ongelukken met grote commerciële toestellen bijhoudt, is deze crash niet in de cijfers meegenomen.

Er is al jaren een dalende trend te zien in het aantal slachtoffers bij ongelukken met passagiers- en vrachttoestellen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met verbeterde veiligheidsprocedures bij luchtvaartmaatschappijen en het toepassen van nieuwe technologie door vliegtuigbouwers.

Experts zeggen dat kapingen en het aan boord hebben van een bepaald soort batterij grotere risico's zijn voor de burgerluchtvaart. Lithium-ion-batterijen kunnen in het bagageruim in brand vliegen en het is niet makkelijk om het vuur daar te blussen tijdens een vlucht.