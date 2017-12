'Excuses Eurlings voelen als wanhoopsdaad'

'Doorzichtig', 'te gemakkelijk' en 'schijnheilig'. Er zijn veel negatieve reacties op de openbare excuses van Camiel Eurlings. Het IOC-lid en bestuurder van sportkoepel NOC*NSF bood vanochtend publiekelijk zijn excuses aan voor de mishandeling van zijn inmiddels ex-vriendin. NOC*NSF laat weten dit "goed" te vinden en de atletencommissie noemt het 'een eerste goede stap'.

Maar reputatiedeskundige Paul Stamsnijder snapt de reacties op Twitter wel. Voor hem voelen de excuses als een wanhoopsdaad. "Een oprechte verklaring van wat er nou is gebeurd, was beter geweest. Eurlings had ook de eer aan zichzelf kunnen houden, uit respect voor het ambt dat hij bekleedt. Tot ergernis van veel mensen stelt hij zijn eigen belang boven het publieke belang."

Van iemand die een rol vervult zoals Eurlings verwacht Stamsnijder dat die zich bewust is van zijn voorbeeldfunctie, en "verantwoordelijkheid" neemt. "Als je zo'n soort functie wilt bekleden, moet je nadenken over wat je doet, ook privé. Tussen privé en publiek is dan geen onderscheid meer. De geloofwaardigheid om vanuit NOC*NSF zijn functie te vervullen, is tot het nulpunt gedaald."

Commotie

Organisatiestrateeg Mildred Hofkes verwacht niet dat Eurlings met zijn excuus-verklaring zijn geloofwaardigheid kan herstellen. "Je ziet vaker dat mensen pas reageren als er al heel veel commotie is. Dat moet je bij dit soort zaken echt voor zijn."

NOC*NSF vroeg de bestuurder onlangs om zelf naar buiten te treden en daarmee de rust te herstellen. Daarop kwam zijn advocaat Geert-Jan Knoops met een verklaring. Volgens Hofkes een "extreem slecht idee". "Iedereen maakt fouten. Maar als hij de regie zelf had gehouden en direct naar buiten was getreden, had hij zich weliswaar kwetsbaarder opgesteld maar was hij ook krachtiger geweest."

Hofkes vindt dat Eurlings signalen uit de maatschappij had moeten aanvoelen. "Bekwame bestuurders hebben zelfreflectie, het vermogen om verbinding te maken en open te staan voor signalen. Ze zijn authentiek, integer en transparant. Eurlings dook weg en liet andere mensen het woord doen. Een bestuurder moet van onbesproken gedrag zijn, dat is gewoon de deal tegenwoordig."