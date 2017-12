Atletencommissie: Eurlings heeft nog wel wat uit te leggen

De atletencommissie van NOC*NSF vindt de publieke excuses van Camiel Eurlings 'een eerste goede stap'.

Volgens Chiel Warners, voorzitter van de commissie, volgt er nog een persoonlijk gesprek met het Nederlandse IOC-lid. Daarin heeft Eurlings volgens de oud-atleet nog wel het een en ander uit te leggen.

"Kijk, er is natuurlijk een stuk vertrouwen weg en het heeft de sport geen goed gedaan. Dat zal hersteld moeten worden", vertelde Warners op NPO Radio 1.

"Hoe we dat gaan doen is niet alleen aan ons. Dat gaat ook over NOC*NSF, maar ook over de rest van Nederland. Daar zal aan gewerkt moeten worden, maar de goede wil is in ieder geval getoond."

NOC*NSF laat weten het "goed" te vinden dat Eurlings "deze stap nu heeft gezet en zal daar in een volgende bestuursvergadering aandacht aan besteden".