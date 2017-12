'NS wil weer meebieden op regionale spoorlijnen'

De Nederlandse Spoorwegen willen weer meebieden op regionale spoorlijnen. Dat zegt president-directeur Roger van Boxtel in een interview met de Volkskrant.

De afgelopen jaren bood de NS niet mee bij de aanbestedingen van het regionale spoorvervoer. Deze lijnen buiten de Randstad, die geen deel uitmaken van het hoofdrailnet, zijn nu in handen van buitenlandse concurrenten als Arriva en Syntus.

De NS mengde zich niet in de strijd op aandringen van toenmalig minister Dijsselbloem van Financiƫn. Hij vreesde dat het spoorbedrijf vanuit een monopoliepositie buitenlandse concurrentie uit de markt zou drukken. Ook vond hij dat de NS zich moest concentreren op het verbeteren van de kwaliteit van het hoofdrailnet.

Verder speelde een rol dat NS-dochter Abellio had gefraudeerd bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg.

Weer in de race

Tegen de Volkskrant zegt Van Boxtel dat de NS weer in de race is voor regionale spoorlijnen, zoals de trajecten Dordrecht-Geldermalsen en Amersfoort-Wageningen. "Ik heb overal interesse in. We hebben de laatste jaren gigantisch veel nieuwe Sprinters gekocht. Die kunnen we inzetten op kortere trajecten."

Het nieuwe kabinet heeft volgens Van Boxtel geen bezwaren tegen uitbreiding van de NS. Ook daalt het aantal vertragingen en zijn reizigers steeds tevredener. Van Boxtel: "NS presteert al op wereldniveau. Waarom zouden we het spoorwegennet verder opknippen?"