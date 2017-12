NS: reizigers tevredener over treinreis

Vier op de vijf treinreizigers gaven de NS afgelopen jaar een ruime voldoende. 80 procent vond dat de spoorwegen een 7 of hoger verdiende. In 2016 was dat nog 77 procent, meldt NS.

NS zegt dat de verbeterde tevredenheid van de reiziger te danken is aan de geheel nieuwe dienstregeling die eind vorig jaar inging en aan de komst van tientallen nieuwe sprinter-treinen.

Bovendien had volgens de spoorwegen 95 procent van de reizigers kans op een zitplaats. Het vervoersbedrijf voldoet daarmee naar eigen zeggen aan de prestatieafspraken die met het ministerie zijn gemaakt.

Meer treinen op tijd

Gisteren maakte spoorbeheerder ProRail al bekend dat dit jaar meer treinen op tijd reden dan ooit tevoren. Meer dan 90 procent van de treinen kwam met minder dan 3 minuten vertraging aan.

Reizigersorganisaties Rover en Maatschappij Voor Beter OV noemden dat goed nieuws, maar plaatsten ook kanttekeningen. "90 procent is niet iets om trots op te zijn", zei Chris Vonk (Rover). "Je moet gewoon volgens de dienstregeling rijden."

Rikus Spithorst van Maatschappij Voor Beter OV: "Mensen moeten geregeld staan omdat de trein te druk is. In sommige gevallen kunnen ze zelfs niet mee."