Kerst in vluchtelingenkamp Griekenland: vies, vochtig, donker en koud

In vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden dreigt dit jaar opnieuw een humanitaire ramp, zegt Vluchtelingenwerk Nederland. De vluchtelingen leven er dicht op elkaar en onder barre omstandigheden. "Deze Kerst viel de stroomuit en sliepen mensen 's nachts onder dunne dekentjes", zegt Jasper Kuipers, adjunct-directeur bij de hulporganisatie.

Nu het weer slechter wordt, blijkt des te meer onder wat voor barre omstandigheden de vluchtelingen op de Griekse eilanden wonen. Vorig jaar kwamen in de winter in Griekenland vijf migranten om het leven, onder wie een kind. Ook dit jaar zouden er doden kunnen vallen, steltKuipers in radioprogramma Nieuws en Co.

Begin november overwoog de Griekse regering nog de kampen te ontlasten en winterklaar te maken, maar er is nauwelijks iets gebeurd. De tenten lekken en zijn niet bestand tegen de kou. Het is er vies, vochtig en er zijn vechtpartijen. Kuipers: "In menig vluchtelingenkamp in Afrika is het beter geregeld."

