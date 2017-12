UWV waarschuwt voor nog krappere arbeidsmarkt in 2018

Een van die krapte-beroepen is de zogeheten BIM-modelleur. BIM-modelleurs werken voor bouw- en installatiebedrijven aan 3D-modellen van gebouwen, waarbij ze alle relevante informatie in dat model verwerken. Dus niet alleen over de 'stenen', maar ook alle kabels, leidingen, enzovoorts.

Het gaat goed in de bouw en het is een relatief nieuw en opkomend beroep en daardoor is er veel vraag naar, merkt ook BIM-modelleur Erik Koele die bij installatiebedrijf Croonwolter&dros werkt. "Op Linkedin krijg ik heel erg veel verzoeken, vooral van recruiters. Ik word helemaal gek gegooid met al die berichtjes. Maar ik zit hier op m'n plek, ik heb het naar mijn zin bij dit bedrijf."

Zijn werkgever heeft op het moment vier openstaande vacatures voor BIM-modelleurs. "Er is een 'war for talent' gaande op de arbeidsmarkt en dat geldt zeker voor BIM-modelleurs. Ze zijn schaars", zegt Marjolein de Groot-Aertssen, manager personeelszaken bij Croonwolter&dros. "We moeten met grote regelmaat toetsen of ons salaris voor deze functie nog marktconform is. Maar we moeten ons ook niet laten gek maken door de schaarste. Uiteindelijk moet het ook door onze klanten betaald worden."