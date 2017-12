Wekdienst 28/12: Vuurwerkverkoop begint en meer sterfte door kanker

Ga je vandaag op pad? Dit is het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

• Vanaf vandaag mag in Nederland vuurwerk worden verkocht. De verkoop start een dag eerder dan normaal omdat Oudjaarsdag dit jaar op een zondag valt. Die dag mag er geen knal- of siervuurwerk over de toonbank gaan.

• Een man van 58 uit Groningen hoort vandaag of hij vrij komt of langer vast blijft zitten voor het verkrachten en bezwangeren van zijn dochter van 11. De man werd in 2012 veroordeeld tot 10 jaar cel en heeft twee derde van zijn straf uitgezeten.

• Op de ijsbaan van Thialf in Heerenveen wordt dag drie van het olympisch kwalificatietoernooi schaatsen verreden. Bij de mannen staat de 10.000 meter op het programma. De vrouwen schaatsen om plaatsing voor de Spelen op de 500 meter.