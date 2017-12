Allerrijksten in de wereld 1 biljoen rijker

De 500 rijkste mensen op aarde zijn dit jaar 1 biljoen dollar rijker geworden, blijkt uit een berekening van persbureau Bloomberg. De groei, die vier keer zo groot is als die van vorig jaar, kwam vooral door stijgende beurskoersen.

De baas van Amazon, Jeff Bezos, zag zijn vermogen het meest toenemen: met 34,2 miljard dollar naar bijna 100 miljard in totaal. Bezos nam in oktober het stokje van rijkste man ter wereld over van Microsoft-oprichter Bill Gates.

Gates, nu de nummer twee, gaf het afgelopen jaar veel geld aan goede doelen. Toch kreeg hij er zo'n 9 miljard dollar bij. Zijn vermogen wordt geschat op ruim 91 miljard dollar.

De 500 rijksten hebben volgens Bloomberg bij elkaar 5,3 biljoen dollar. Een jaar geleden was dat 4,4 biljoen dollar.

Chinezen

In vergelijking met andere landen zagen Chinese miljardairs hun vermogen het sterkst groeien. Het vermogen van de 38 Chinezen in de top-500 steeg in totaal met 65 procent.

De rijkste Chinees is Jack Ma van webwinkel Ali Baba. Hij is goed voor 45,4 miljard dollar.

Er staan twee Nederlanders in de lijst van Bloomberg: Charlene de Carvalho (Heineken) op plaats 80 met een kleine 16 miljard dollar en Frits Goldschmeding (Randstad) op plaats 402 met een kleine 5 miljard dollar.