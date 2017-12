Zwart geld in het buitenland? Nog drie dagen om aangifte te doen

Achtergehouden, geërfd, domweg vergeten - of boze opzet. Wat ook de reden is dat je vermogen in het buitenland niet hebt aangegeven bij de Nederlandse Belastingdienst: het is binnenkort weer strafbaar.

Nu is dat niet zo. Om te stimuleren dat mensen hun 'zwart' gestalde vermogen toch aangeven en alsnog belasting betalen, konden Nederlanders sinds 2002 gebruikmaken van een inkeerregeling.

Voor zwartspaarders die tot inkeer komen en binnen twee jaar alsnog aangifte doen van hun bezit of spaargeld, strijkt de Belastingdienst de hand over het hart. De spijtoptanten worden nu niet strafrechtelijk vervolgd. Wel kregen ze afgelopen jaar al een boete.

Miljarden euro's

Die inkeerregeling heeft de Nederlandse overheid geen windeieren gelegd. Tot en met juni hebben 32.073 belastingplichtigen er gebruik van gemaakt. In totaal gaven ze 9,3 miljard euro aan vermogen alsnog aan. Dat leverde bijna 2 miljard euro aan geïncasseerde belasting, boetes en heffingsrentes op.

Maar vanaf 1 januari is het gedaan met de coulance. De inkeerregeling moest zwartspaarders die moeilijk te pakken waren over de streep trekken om alsnog belasting te betalen, maar het wordt steeds makkelijker om die te vinden. De regeling is dus eigenlijk niet meer nodig, en zwartspaarders zullen gewoon vervolgd worden.

Laatste moment

Dat merken ze ook bij J.C. Suurmond & zn. Het belastingkantoor adverteert gericht om mensen met zwart vermogen in het buitenland te bereiken. "Alsnog zwart geld aangeven, wij helpen u op tijd."

"Tot mijn verbazing zijn er toch nog mensen die tot het laatste moment wachten en nu met de feestdagen proberen schoon schip te maken", zegt belastingadviseur Sander Suurmond. In aanloop naar de afschaffing van de regeling kloppen er meer klanten dan normaal bij hem aan.

Er zit van alles tussen, ziet Suurmond. "Het gaat vaak om kleinere bedragen. Of om een vakantiewoning in Portugal, Italië of Spanje. Over de echt grote kwesties horen we niet snel. En als het crimineel is kunnen we daar als belastingadviseurs niet zoveel mee."

Kleine bedragen

Er is niet altijd sprake van kwade opzet. Suurmond: "Er zijn ook mensen die domweg dingen vergeten zijn. Dan schiet ze opeens te binnen dat ze nog een rekening in het buitenland hebben."

Dat het soms maar om kleine bedragen als 1000 euro gaat, wil niet zeggen dat er geen problemen ontstaan als ze het niet zelf aangeven. "De Belastingdienst kan bijvoorbeeld zeggen: 'bewijs maar eens dat er tien jaar geleden niet meer op die rekening stond'."

Tot inkeer komen en zelf aangifte doen of wachten tot de Belastingdienst ontdekt dat je geld hebt, kan veel uitmaken. Als je het zelf aangeeft, hoef je alleen maar aannemelijk te maken dat er niet veel meer geld op je rekening heeft gestaan. Wacht je tot de Belastingdienst je vindt, dan moet je bewijzen dat dat niet zo is geweest.