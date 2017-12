Bij 'Haagse jongen' Joost Karhof leek alles vanzelf te gaan

Karhof begon zijn landelijke journalistieke carrière in Den Haag. Politiek verslaggever Pim van Galen zag hem binnenkomen, vertelt hij in Nieuws en Co.

"Hij had ons een bandje opgestuurd van zijn werk bij Omroep West en hij maakte grote indruk met een scherp interview met een gedeputeerde", aldus Van Galen. "Die man moest na dat interview aftreden. Dat maakt in Den Haag natuurlijk wel indruk."

'Op zijn Joosts'

Maar daarmee was Karhof nog niet aangenomen. "Daarna mocht hij in een bovenzaaltje van een café Kamerlid Roger van Boxtel interviewen, als test. Dat deed Joost perfect, echt op zijn Joosts. En vijf minuten later hebben we gezegd: die willen we hebben."

Wat 'op zijn Joosts' is, kan Van Galen wel uitleggen. "Alsof het hem geen enkele moeite kostte. Bij Joost ging alles vanzelf, zo leek het. Hij was net als alle journalisten geen dossiervreter, maar hij had altijd heel snel de kern te pakken."