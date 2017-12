In memoriam: Joost Karhof

Joost Karhof had er zin in. In de komende week, zo rond de feestdagen. Dat waren als invalpresentator doorgaans zijn weken, bij Nieuwsuur en bij Nieuws&Co op de radio. Dan kon hij doen wat hij al zoveel jaren het leukste vond: presenteren en vooral interviewen.

Dat laatste is een vak en dat vak beheerste Joost Karhof (48) op vele terreinen. Hij was een presentator van grote degelijkheid, betrouwbaar, nooit onder de gordel, altijd goed geïnformeerd. En: sympathiek; die eigenschap kwam uit bijna alle kijkersonderzoeken.

Wij willen met elkaar nog helemaal niet terugkijken op Joost zijn carrière. Maar nu dat ineens wreed onvermijdelijk is, wordt maar weer eens duidelijk hoe gevarieerd zijn loopbaan was. Den Haag Vandaag natuurlijk, als Haagse jongen nog steeds zijn favoriete werkterrein. Maar ook De Grote Geschiedenisquiz, uitzendingen als de Indië-herdenking, Kunststof, De Wereld Draait Door in haar prilste vorm.

'Ideale pakket'

"Zet me er neer en ik presenteer het", zei Joost wel eens lachend in een functioneringsgesprek. Om meteen daarna ook aan te geven dat zijn brede waaier aan werkzaamheden hem soms ook wel een beetje beperkte.

Daarom was hij twee jaar geleden ook zo blij met zijn rol als regelmatige invalpresentator bij Nieuws&Co, het dagelijkse radioprogramma van de NOS en NTR op Radio 1. Daar kon hij, als Lara Rense er even niet was, uren zijn ei kwijt, de uitzending als anchor dragen en vooral: veel interviewen. Dat hij daarnaast ook nog Nieuwsuur kon doen, vond hij geweldig; het was, zo zei hij laatst nog, "eigenlijk het ideale pakket".

Joost had er dus zin in, komende weken, nu er veel uitzendingen op hem lagen te wachten, zowel bij Nieuwsuur als bij Nieuws&Co. En wij, zijn collega's, hadden zin in Joost. Want hij was een geweldige collega: sociaal, dienstbaar, betrokken, wars van Hilversumse maniertjes en ijdelheid.

Steun

Dit zijn van die momenten waarop we allemaal niet weten wat we moeten zeggen, waarin het leven zich van zijn donkerste kant laat zien en waar we niet anders kunnen dan om elkaar heen staan en steun zoeken. We gaan hem ontzettend missen, bij Nieuwsuur, bij Nieuws&Co, bij de NTR en de NOS.

Voor nu wensen wij natuurlijk vooral zijn naaste geliefden en iedereen die Joost een warm hart toedroeg, ontzettend veel kracht. Wij zijn met elkaar een heel bijzonder mens kwijtgeraakt, die voortleeft in waardevolle herinneringen. Daarom zal Joost nooit écht weg zijn. Maar de NTR en de NOS, en vooral de redacties van Nieuwsuur en Nieuws&Co, huilen.