Presentator Joost Karhof (48) overleden

Op 48-jarige leeftijd is onverwacht radio- en televisiepresentator Joost Karhof overleden. Hij werd vandaag thuis onwel, waarna hij op weg naar het ziekenhuis in een ambulance overleed.

Karhof, die in dienst was van de NTR, was presentator van Nieuwsuur en van Nieuws en Co, waar hij geregeld vaste presentator Lara Rense verving. Ook presenteerde hij vier keer de Grote Geschiedenis Quiz en was hij van 2008 tot 2014 de vaste presentator van Kunststof TV.

De hoofdredacties van Nieuwsuur en NOS Nieuws spreken van een verbijsterend en niet te bevatten bericht. "Joost was een zeer betrokken en geliefde collega, altijd dienstbaar, altijd sociaal, een kundig presentator en bovenal een fijn mens. We gaan hem ontzettend missen", aldus de hoofdredacties.

Den Haag Vandaag

Hij begon zijn journalistieke loopbaan toen hij nog rechten studeerde aan de Universiteit Leiden. Vanaf 2006 werkte hij voor NOVA/Den Haag Vandaag van de NOS. Hij presenteerde ook een tijd op maandag De Wereld Draait Door.