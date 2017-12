Na een jaar van protest zijn Riffijnen nauwelijks iets opgeschoten

De bewoners van de Rif in Noord-Marokko hebben een roerig jaar achter de rug. Duizenden Riffijnen demonstreerden voor betere leefomstandigheden. In het begin ging dat vredig, maar later raakten de demonstranten slaags met agenten, die reageerden met traangas. Honderden Riffijnen werden gearresteerd en ambtenaren werden ontslagen.

Toch werd het afgelopen jaar ook begonnen met werkzaamheden in het gebied. Is dat genoeg om de bewoners van het Rifgebied tevreden te stellen?

Omgekomen visverkoper als symbool

Terug naar oktober 2016. In de havenstad Al Hoceima neemt de politie een partij vis van Moshin Fikri in beslag. De agenten gooien de handelswaar in een vuilniswagen, waarna Firki erachteraan springt. De wagen wordt aangezet en Fikri komt om het leven.

Mohsin Fikri werd het symbool voor de problemen in het gebied, vertelt zijn neef Aymen Fikri. "Voordat dit gebeurde, was niemand al blij met zijn leven hier. Er zijn hier niet veel mogelijkheden om te werken of te studeren. Mensen praten elke dag over een leven in Europa. Toen Mohsin overleed, ontplofte het gevoel van ontevredenheid."

Duizenden Riffijnen gingen de straat op om te protesteren tegen de armoede, corruptie en het gebrek aan zorg en sociale voorzieningen in het gebied. "Ik deed mee omdat het niet normaal is dat ik als 24-jarige mijn vader nog om geld moet vragen", vertelt Fikri. "En ik had kanker."

Op en neer naar Rabat

Veel Riffijnen lijden aan die ziekte. Algemeen wordt aangenomen dat dat komt door de bommen met mosterdgas die de Spanjaarden in de jaren 20 op het gebied wierpen, maar dat verband is wetenschappelijk nooit vastgesteld.

De regio heeft een oncologiecentrum, maar die stuurde Aymen Fikri naar de hoofdstad Rabat wegens gebrek aan personeel en apparatuur. Elke week reisde hij 18 uur heen en terug. "Niet iedereen kan zich dat veroorloven. Ik ken mensen die hierdoor zijn overleden."

De protesten in de Rif werden gesteund door inwoners van grote steden als Casablanca en Tanger. Begin 2017 werd het daar rustiger, maar in de Rif gingen de demonstraties door. "Ze waren altijd vredig, daarom deed de politie niets", zegt Fikri.