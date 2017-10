Marokkaanse ministers ontslagen om laks beleid in Rifgebied

De Marokkaanse koning heeft enkele ministers en topambtenaren ontslagen nadat er een kritisch rapport was verschenen over hun beleid in het Rifgebied. Ze zouden te weinig haast hebben gemaakt met het doorvoeren van een ontwikkelingsprogramma voor de noordoostelijke regio.

In het Rifgebied is het al een tijd onrustig omdat veel inwoners zich achtergesteld voelen door de regering in Rabat. De vlam sloeg een jaar geleden in de pan toen een visverkoper in Al Hoceima, wiens verkoopwaar door de autoriteiten in een vuilniswagen was gegooid, zijn handel probeerde te redden en in de vuilniswagen om het leven kwam.

Investeringen

Wekenlange protesten waren het gevolg, waarbij de autoriteiten soms hard ingrepen. Honderden demonstranten, onder wie protestleider Nasser Zafzafi, werden opgepakt. Velen van hen zitten nog steeds vast; Zafzafi verscheen gisteren in Casablanca in een hoorzitting voor de rechter.

Om de demonstranten tegemoet te komen, beloofde koning Mohammed VI dat investeringen in het Rifgebied versneld zouden worden doorgevoerd. Maar de inwoners merken daar nog weinig van. Ook afgelopen zomer was het nog onrustig in steden als Al Hoceima en Nador.

Vertraging

De Marokkaanse rekenkamer heeft nu gekeken hoe het gaat met de beloofde investeringen. Begin deze maand verscheen het rapport en daarin staat dat het ontwikkelingsprogramma van ruim 600 miljoen euro op verschillende punten nogal wat vertraging heeft opgelopen.

Voor de koning was dat reden om enkele hoge functionarissen in zijn regering te ontslaan, onder wie de minister van Onderwijs en de minister van Gezondheid en Huisvesting. Zij zijn volgens de koning hun verplichtingen niet nagekomen.