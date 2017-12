Negen vermoedelijke militanten gedood in Egypte

De Egyptische veiligheidsdiensten hebben negen personen gedood van wie wordt vermoed dat ze terroristen waren. Ze werden doodgeschoten op een boerderij in de provincie Ash Sharqiyah, in de Nijldelta in het oosten van het land.

Toen de militairen de boerderij naderden werden ze plots beschoten, waarop ze het vuur openden op de boerderij. Wie de doden zijn en of ze lid waren van een terroristische beweging is nog niet bekend. Op het landgoed zijn wapens en munitie aangetroffen.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken waren de diensten gewaarschuwd dat de boerderij werd gebruikt als uitvalsbasis voor strijders die aanslagen pleegden in Noord-Sinaï.

Soefistisch gebedshuis

In de Sinaï worden wekelijks aanslagen gepleegd. Vorige maand vielen meer dan 300 doden bij een grote bomaanslag op een soefistisch gebedshuis in de woestijn. President Sisi heeft het leger daarna de opdracht gegeven om waar nodig "brute kracht" te gebruiken om er de veiligheid te waarborgen.

In het kader van de anti-terreuracties werd vandaag ook een woning in Caïro ontruimd die volgens het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken dienst deed als schuilplaats voor terroristen. Daarbij zijn negen mensen opgepakt die banden zouden hebben met de Moslimbroederschap, die sinds 2013 wordt aangemerkt als terroristische organisatie in Egypte.