Een jaar lang 'goed nieuws', wat heeft het ons opgeleverd?

Geschreven door Carmen Dorlo, redacteur NOS online

Een jaar lang maakten we elke week een overzicht van goed nieuws. Vandaag doen we dat voor de laatste keer in deze vorm: als redactie hebben we het gevoel dat we het maximale uit het initiatief hebben gehaald. Maar we houden er niet helemaal mee op: we gebruiken dat wat we afgelopen jaar leerden in het bekijken van het dagelijkse nieuws.

En aangezien we in 2017 genoeg over panda's en jonge helden hebben geschreven, mogen we hieronder best eens serieus terugblikken op wat we hebben geleerd. Toch?