Vrouw diende IS in Raqqa de genadeslag toe

Hemel

Ook bij de daaropvolgende fases in de strijd was Felat als een van de hoogste commandanten nauw betrokken en uiteindelijk was het haar bataljon dat dinsdag de laatste circa 200 IS-strijders uit Raqqa verdreef.

Dat kwam niet in de laatste plaats doordat ze een vrouw is en er onder haar leiding ook veel vrouwelijke soldaten meestreden. Het is namelijk een van de grootste angsten van IS-strijders om door een vrouw te worden gedood. Dan komen ze niet in de hemel en wachten er geen 72 maagden op hen in het hiernamaals.

Bruiloft

Voordat Felat het opnam tegen IS vocht ze al jarenlang tegen de onderdrukking van Koerdische en Syrische vrouwen. Ook is ze een voorvechtster van mensenrechten in het algemeen. "Haar karakter is gevormd door haar drang om te vechten voor de vrijheid van vrouwen", zei een woordvoerder van de YPG tegen persbureau AFP.

De strijd tegen IS heeft haar persoonlijk ook veel gekost. In de zomer van 2016 kwamen bij een bombardement op een bruiloft 22 familieleden van Felat om het leven.