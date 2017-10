Coalitiestrijders: Raqqa is bevrijd van IS

Het stadion was het laatste bolwerk van IS in de Syrische stad, nadat de strijdkrachten eerder vanmorgen het nationale ziekenhuis hadden heroverd. Bij die herovering werden 22 buitenlandse huurlingen gedood.

Zondag zetten de door de Koerden geleide troepen het slotoffensief in op de Syrische plaats. De coalitie, die steun krijgt van de Verenigde Staten, zei toen dat er nog 200 à 300 buitenlandse IS-strijders in Raqqa waren.

In de nacht van zaterdag op zondag mochten zo'n 275 Syrische IS'ers Raqqa verlaten. Ook ongeveer 400 burgers kregen een vrijgeleide.