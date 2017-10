Bedrijven lokken: belastingmaatregelen en een gelijk speelveld

Allereerst moeten buitenlandse bedrijven gelokt worden. De belastingtarieven voor winst zijn niet in alle landen gelijk. Op dit moment betalen bedrijven in Nederland 25 procent over hun winst. Dat percentage gaat nu omlaag naar 21. "Dat maakt het aantrekkelijker voor bedrijven om zich in Nederland te vestigen", aldus Stef van Weeghel, professor internationaal belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam en partner bij adviesbureau PwC.