Links bundelt krachten tegen btw-verhoging

Drie linkse partijen protesteren samen tegen de btw-verhoging. Het nieuwe kabinet wil de belastingen ingrijpend hervormen en de lasten voor burgers verlagen. Een deel daarvan wordt betaald door het lage btw-tarief te verhogen van 6 naar 9 procent. Daardoor worden de dagelijkse boodschappen duurder en GroenLinks, SP en PvdA willen dat die laatste maatregel wordt geschrapt.

De partijen beginnen een handtekeningenactie, die ook wordt gesteund door maatschappelijke organisaties als de FNV en de Patiƫntenfederatie.

GroenLinks-leider Klaver noemt het oneerlijk dat boodschappen meer gaan kosten en dat multinationals juist een lastenverlichting krijgen. "Dit heeft niks te maken met verduurzaming, maar dit maakt het leven van mensen duurder zonder dat het iets oplevert, en daar ben ik tegen."

Rekening

SP-voorman Roemer voegt eraan toe dat de krachten moeten worden gebundeld. Volgens hem werden in tijden van crisis multinationals ontzien en kregen gewone mensen de rekening. "Nu gaat het beter en staan de multinationals vooraan in de rij om cadeautjes te incasseren, terwijl de rekening van gewone mensen bij de supermarkt en de kapper fors omhoog gaat."

PvdA-leider Asscher spreekt van een valse start van het kabinet. Hij benadrukt dat iedereen boodschappen moet doen en dat mensen met weinig geld het meest last hebben van de btw-verhoging. Op de vraag waarom de PVV niet is uitgenodigd om aan het protest mee te doen, antwoordt Asscher: "Het zou me niks verbazen als Wilders het ook steunt. Wat mij betreft is iedereen welkom, maar we zijn begonnen met de drie linkse partijen."