Trump tegen Tillerson: ik een debiel? Laten we IQ's vergelijken

Als hij daadwerkelijk Donald Trump een moron (debiel) heeft genoemd, dan moeten ze maar eens hun IQ-scores vergelijken. Dat zegt de Amerikaanse president over zijn minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson.

In een interview met Forbes gaat Trump in op een verhaal van NBC News van vorige week. De nieuwszender meldde dat volgens drie ambtenaren Tillerson de president in juli een debiel heeft genoemd na een bijeenkomst op het Pentagon.

"Ik denk dat het nepnieuws is", zegt Trump tegen Forbes. "Maar als het klopt, dan denk ik dat we onze IQ-scores maar eens moeten vergelijken. En ik kan je zeggen wie er wint."

Geen ondermijning

Tillerson wilde op een persconferentie vorige week niets kwijt over de vermeende belediging. "Ik ga niet in op dat soort trivialiteiten." Later ontkende zijn woordvoerder dat Tillerson het woord debiel heeft laten vallen.

Volgens Amerikaanse media botert het al maanden niet tussen Trump en zijn minister. Desondanks liet de minister en ex-directeur van ExxonMobil vorige week weten niet van plan te zijn op te stappen.

De woordvoerder van het Witte Huis antwoordde vandaag op vragen van verslaggevers over Trumps IQ-opmerking, dat de president een grapje maakte.