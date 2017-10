Madsen zwijgt over vondst hoofd Kim Wall

De Deense moordverdachte Peter Madsen zwijgt over de vondst van het hoofd van journalist Kim Wall. Gisteren werd bekend dat haar hoofd en benen zijn gevonden. Ook werd een tas met haar kleren en een mes opgedoken.

Volgens de politie zijn er geen zware verwondingen aangetroffen op het hoofd. Dat lijkt in tegenspraak met het verhaal van Madsen, die eerder verklaarde dat hij Wall een zeemansgraf had gegeven nadat ze een zwaar luik op haar hoofd had gekregen.

"Ik ben geïnformeerd over de vondst, maar heb nog geen materiaal of documenten ontvangen", zei Madsens advocaat. "Deze zaak en elk bewijs moeten te zijner tijd door de rechter worden beoordeeld."

Verhaal aangepast

Madsen paste eerder meerdere keren zijn verhaal aan toen er nieuwe feiten ontdekt werden. Zo zei hij Wall na een interview op een bepaalde plek te hebben afgezet, maar toen bleek dat daar bewakingscamera's hingen, noemde hij een nieuwe plek. Nadat de torso van Wall was gevonden, herzag hij zijn verhaal weer en sprak over een fataal ongeluk.

De doodsoorzaak van Wall is nog altijd niet bekend. Wel werden er op haar torso vijftien steekwonden gevonden, voornamelijk in de schaamstreek. Ook waren er kwetsuren die erop wijzen dat iemand de lucht uit haar longen had gedrukt, mogelijk om het lichaam te laten zinken.

Onthoofding

Madsen zit vast sinds hij op 11 augustus van zijn zinkende duikboot Nautilus werd gered, de nacht na de verdwijning van Wall. De politie denkt dat hij het vaartuig expres heeft laten zinken.

Eerder deze week werd in Madsens loods een harddisk gevonden met beelden van marteling en onthoofding van vrouwen. Madsen houdt vol dat die schijf niet van hem is.