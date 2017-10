Premier Rajoy overweegt wegsturen Catalaans parlement

De Spaanse premier Rajoy overweegt het parlement van Catalonië naar huis te sturen en nieuwe verkiezingen te organiseren, om te voorkomen dat de regio zich afscheidt. In de grondwet staat een artikel dat de maatregel mogelijk maakt.

Rajoy zegt in de Spaanse krant El Paísdat hij deze optie niet uitsluit. Het is voor het eerst dat de premier zich over deze mogelijkheid uitlaat.

Bij het illegale referendum vorige week stemde 90 procent voor onafhankelijkheid. De Catalaanse regiopresident Carles Puigdemont spreekt dinsdag het regionale parlement toe over de uitslag van de volksraadpleging. Mogelijk wil hij dan ook de onafhankelijkheid uitroepen van Catalonië.

Demonstraties

Premier Rajoy laat weten dat dat een zinloze actie is die nergens toe leidt. Ook ziet hij niets in bemiddeling tussen de Spaanse regering en Puigdemont.

In de Spaanse hoofdstad Madrid waren gisteravond duizenden mensen op de been om te demonstreren tegen een Catalaanse onafhankelijkheid. Ook in andere steden werd geprotesteerd.