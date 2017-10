Nieuw kabinet wil proef met legale wietteelt

Het nieuwe kabinet wil een proef doen met legale wietteelt. Haagse bronnen bevestigen berichtgeving van RTL Nieuws over de proef. In een aantal gemeenten mag straks wiet worden verkocht die is geteeld door een of meerdere door de overheid aangewezen organisaties. De proef moet duidelijk maken of de criminaliteit door de legale wietteelt afneemt en of de wiet minder schadelijke stoffen bevat.

Nu wordt de verkoop van wiet in coffeeshops gedoogd, maar is het illegaal om wiet te kweken of in te kopen. Het is de bedoeling dat de overheid straks een vergunning afgeeft aan de organisaties om de wiet te produceren. Tussen de zes en tien gemeenten mogen de softdrugs dan in hun stad of dorp gaan verkopen.