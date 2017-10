Minister Dijkhoff: de invaller voor partijgenoten

"Het is Jeanine d'r plek, niet die van mij", zegt minister van Defensie Dijkhoff over zijn nieuwe ministerie. "Het is eervol dat je dit mag doen, maar de aanloop is niet leuk," vertelt hij vanavond in Met het Oog op Morgen.

In het radiogesprek met Wilma Borgman en Max van Weezel, in de serie 'exitgesprekken' met de bewindslieden van het kabinet Rutte-Asscher, blikt Dijkhoff terug op een paar bewogen jaren.

Hij verving twee keer tussentijds een bewindspersoon: in maart 2015 op Veiligheid en Justitie toen staatssecretaris Teeven vertrok in verband met de Teevendeal, en afgelopen dinsdag toen minister Hennis aftrad in verband met het kritische OVV-rapport over het dodelijk ongeval van militairen in Mali.

Iemands plek

"Je hebt toch het gevoel dat je iemands plek bezet", zegt hij. "Aan de andere kant verdienen de mensen van Defensie een volwaardige minister."

Als het aan Dijkhoff ligt wordt het departement van Veiligheid en Justitie niet opgeknipt door het nieuwe kabinet. Hij is wel voorstander van een extra bewindspersoon op dat ministerie.

Mogelijk fractievoorzitter

Dijkhoff: "Juist het bij elkaar zitten van verschillende onderdelen als politie, OM, gevangeniswezen en de hele vreemdelingenketen zorgt ervoor dat je ook op de werkvloer dichter naar elkaar kruipt. Daar zit de verbetering in."

Wat Dijkhoff hierna gaat doen wil hij nog niet zeggen. Hennis en hij worden genoemd als mogelijk fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Volgens Dijkhoff is het nog te snel na het aftreden van Hennis om daar al een besluit over te nemen.